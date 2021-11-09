Глава Pfizer: ревакцинация от COVID-19 может потребоваться каждый год

Вашингтон, 9 ноября. Обновлять защиту от коронавируса с помощью вакцины, предположительно, понадобится ежегодно. Так считает гендиректор американской компании Pfizer Альберт Бурла.

Бустерная (третья) доза вакцины от COVID-19 демонстрирует высокий уровень защиты от инфекции, отметил он. Однако в настоящее время он не может сказать, как долго сохраняется этот эффект. Существуют теории, согласно которым антитела к коронавирусу начинают снижаться в течение полугода после второй прививки.

«Я думаю, что бустерная доза, третья доза, дает очень, очень высокий уровень защиты. Вопрос в том, как долго он будет сохраняться», — заявил он в ходе онлайн-выступления на Атлантическом совете в Вашингтоне.

Специалисты компании планируют проследить за уровнем антител в течение шести, семи, восьми, девяти месяцев после бустерной прививки. Сейчас Бурла предполагает, что защита организма после третьей прививки будет обеспечиваться примерно год.

Сочетание нескольких вакцин он коронавируса может повысить защиту организма от COVID-19, считает вирусолог Евгений Тимаков. Однако наиболее эффективным препаратом, по мнению врача, считается российский «Спутник V».