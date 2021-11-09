Водитель «Опеля» погиб при лобовой аварии с «Мицубиси» в Крыму

Севастополь, 9 ноября. Смертельное ДТП произошло на автодороге в Крыму, где столкнулись «Опель» и «Мицубиси». В результате аварии водитель первой иномарки погиб от полученных травм, сообщили в МВД по Севастополю.

За рулем «Опеля» находился автомобилист 1979 года рождения. Во время подъезда к перекрестку мужчина выехал на «встречку» и врезался в «Мицубиси», которым управлял водитель 1973 года рождения. В результате аварии автомобилист на Opel скончался по пути в больницу.

На месте смертельной аварии работают сотрудники ГИБДД и МЧС. По факту произошедшего ДТП проводится проверка.

Пресс-служба МВД по Севастополю /

Днем ранее смертельная авария произошла в Северной Осетии, где столкнулись поезд и асфальтоукладчик. В результате ДТП погиб один человек. Следственный комитет уже проводит проверку по факту произошедшего, пишет RT.