Кличко заявил о влиянии действий Путина на национальные интересы Украины

Киев, 9 ноября. Президент России Владимир Путин действует исключительно в целях расширения российской империи. Такое мнение выразил украинский боксер, мэр Киева Виталий Кличко.

Однако, по его словам, эти действия также затрагивают и национальные интересы Украины. Так он во время интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону ответил на вопрос, что бы политик сказал при встрече с Путиным.

«Он (Путин. — Прим. ФАН) как лидер своей страны делает все в интересах России, но эти интересы заходят за пределы Украины и входят в противоречие с Украиной. Он делает все в интересах увеличения российской империи, но это затрагивает наши национальные интересы», — сообщил Кличко.

Киевский мэр также ответил на вопрос, планирует ли он принимать участие в выборах президента Украины. Кличко сообщил, что он примет это решение при необходимости, однако президентство является колоссальным вызовом.