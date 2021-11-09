Полицейский погиб при задержании вора в Карачаево-Черкесии

Карачаевск, 9 ноября. Сотрудник полиции был застрелен во время задержания жителя Карачаево-Черкесии, подозреваемого в краже из мечети. Ранения также получил еще один правоохранитель, сообщили в МВД по КЧР.

Происшествие случилось на выезде из города Карачаевск. Когда сотрудники правопорядка хотели задержать 32-летнего мужчину, последний открыл по полицейским стрельбу из «Сайги». В результате этого лейтенант полиции погиб, второй правоохранитель получил ранения ног.

«В результате оперуполномоченный уголовного розыска лейтенант полиции Ануар Башкаев погиб на месте», — сообщили в ведомстве.

Раненый полицейский открыл ответный огонь по нападавшему, после чего стрелок был ликвидирован. Выжившего сотрудника полиции экстренно госпитализировали. В связи с убийством лейтенанта Ануара Башкаева возбудили уголовное дело.

В конце прошлого месяца бывшего полковника МВД нашли мертвым в бане в Новой Москве. На теле экс-полицейского обнаружили множественные колото-резаные ранения груди, шеи и предплечий, а также ушибы головы.