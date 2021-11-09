Пресс-секретарь главы ЦАР осудил миротворцев ООН за нарушение законов республики

Банги, 9 ноября. Представитель президента Центральноафриканской Республики Альберт Ялоке Мокпем провел пресс-конференцию, на которой заявил, что дворец президента страны — не туристическое место и на его территории нельзя фотографироваться.

«Резиденция Фостен-Арканжа Туадера — не то место, куда можно заехать и спокойно проводить съемку, миротворцы ООН не могли этого не знать», — сказал чиновник журналистам.

Таким образом он прокомментировал инцидент, произошедший 1 ноября. В тот день автобус египетского контингента многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций (МИНУСКА) незаконно проник на территорию президентского двора и начал проводить фото- и видеофиксацию объекта.

Охрана комплекса заметила произошедшее и попробовала пресечь нарушение, однако водитель отказался подчиниться, развернулся и попытался скрыться за территорию резиденции. После нескольких предупредительных выстрелов в воздух гвардейцам пришлось открыть огонь по колесам, но это также не принесло результата.

flickr.com / UN Mission in the Central African Republic MINUSCA

Выезжая за территорию, транспорт ООН сбил 15-летнюю девочку, которая прогуливалась рядом. Совершив наезд, шофер продолжил движение, а подросток скончался на месте до приезда врачей.

«Миротворцы менее чем за час нарушили несколько законов страны, один из которых — запрет на съемку охраняемого объекта. Кроме того, в результате их действий умер ребенок, что просто недопустимо. Но еще раз напомню, все произошло из-за того, что "голубые каски" попытались сфотографировать резиденцию, как будто это место, где подобное в порядке вещей. Это не так, и они знали, что нельзя подобного допускать, и все же пошли на подобный шаг. Дворец президента — не туристическое место», — заключил Мокпем.

Население Центральноафриканской Республики соболезнует семье погибшей по вине контингента ООН девочки и требует наказать виновных в трагедии. Ранее корреспонденты Федерального агентства новостей посетили похороны подростка. Подробнее об этом можно почитать здесь.