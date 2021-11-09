Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 ноября 22:33
22:30
Происшествия
Водитель «Опеля» погиб при лобовой аварии с «Мицубиси» в Крыму
22:16
Политика
Кличко заявил о влиянии действий Путина на национальные интересы Украины
22:15
Происшествия
Полицейский погиб при задержании вора в Карачаево-Черкесии
22:08
Весь мир
Пресс-секретарь главы ЦАР осудил миротворцев ООН за нарушение законов республики
22:05
Весь мир
Африканский союз выступил против неконституционной смены правительства Эфиопии
21:54
Общество
Представители Театра Ермоловой воздержались от комментариев по увольнению артистов
21:53
Весь мир
Семья погибшей в ЦАР девочки раскритиковала ООН за безразличие к ее смерти
21:49
Весь мир
Грузовик с топливом подорвался на мине в центральноафриканской префектуре Уам-Пенде
21:44
Происшествия
ФАН стали известны имена артистов, которые будут судиться с Театром Ермоловой
21:25
Политика
Шойгу и Лавров встретятся с французскими коллегами в Париже 12 ноября
Все новости

Африканский союз выступил против неконституционной смены правительства Эфиопии
Весь мир
Африканский союз выступил против неконституционной смены правительства Эфиопии
wikipedia.org  /  U.S. Department of State, Public Domain

Аддис-Абеба, 9 ноября. По итогам заседания Совета мира и безопасности касательно ситуации в Эфиопии, Африканский союз выпустил коммюнике, в котором выступил против свержения официального правительства страны.

В документе подразделение АС подтвердило, что поддерживает сохранение суверенитета, политической независимости и территориальной целостности государства.

«Совет мира и безопасности выражает глубокую озабоченность ситуацией на севере Эфиопии, заявляет о приверженности недопущению любых попыток, направленных на неконституционную смену правительства, а также призывает стороны конфликта взять на себя обязательство немедленно прекратить боевые действия с целью достижения прочного, безоговорочного и всеобъемлющего прекращения огня», — сообщается в коммюнике.

Представители организации заявили о безальтернативности диалога, направленного на поиск мирного решения в сложившемся конфликте. Кроме того, Африканский союз осудил все формы «ненавистнических высказываний и подстрекательства к насилию и дискриминации на основе национальной, этнической, культурной, религиозной или языковой принадлежности».

Африканский союз выступил против неконституционной смены правительства Эфиопии
Федеральное агентство новостей /

«Совет выражает обеспокоенность в связи с тяжелой гуманитарной ситуацией и призывает стороны обеспечить беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи. Кроме того, утверждает необходимость соблюдения норм международного гуманитарного права и прав человека. АС также рекомендует мировому сообществу воздерживаться от принятия односторонних ограничительных мер», — значится в документе.

Последнее, вероятно, касается действий США, которые ввели ограничительные меры против властей республики в пиковый момент сопротивления сепаратистам, а также предоставили последним платформу для переговоров. Ранее главарь «Армии освобождения Оромо» (OLA) Джаал Мару заявил о скором окончании войны в Эфиопии и предупредил федеральные силы страны о новом наступлении.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Африканский союз выступил против неконституционной смены правительства Эфиопии
африка война эфиопия суверенитет коммюнике африканский союз
Комментировать