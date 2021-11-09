Африканский союз выступил против неконституционной смены правительства Эфиопии

Аддис-Абеба, 9 ноября. По итогам заседания Совета мира и безопасности касательно ситуации в Эфиопии, Африканский союз выпустил коммюнике, в котором выступил против свержения официального правительства страны.

В документе подразделение АС подтвердило, что поддерживает сохранение суверенитета, политической независимости и территориальной целостности государства.

«Совет мира и безопасности выражает глубокую озабоченность ситуацией на севере Эфиопии, заявляет о приверженности недопущению любых попыток, направленных на неконституционную смену правительства, а также призывает стороны конфликта взять на себя обязательство немедленно прекратить боевые действия с целью достижения прочного, безоговорочного и всеобъемлющего прекращения огня», — сообщается в коммюнике.

Представители организации заявили о безальтернативности диалога, направленного на поиск мирного решения в сложившемся конфликте. Кроме того, Африканский союз осудил все формы «ненавистнических высказываний и подстрекательства к насилию и дискриминации на основе национальной, этнической, культурной, религиозной или языковой принадлежности».

Федеральное агентство новостей /

«Совет выражает обеспокоенность в связи с тяжелой гуманитарной ситуацией и призывает стороны обеспечить беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи. Кроме того, утверждает необходимость соблюдения норм международного гуманитарного права и прав человека. АС также рекомендует мировому сообществу воздерживаться от принятия односторонних ограничительных мер», — значится в документе.

Последнее, вероятно, касается действий США, которые ввели ограничительные меры против властей республики в пиковый момент сопротивления сепаратистам, а также предоставили последним платформу для переговоров. Ранее главарь «Армии освобождения Оромо» (OLA) Джаал Мару заявил о скором окончании войны в Эфиопии и предупредил федеральные силы страны о новом наступлении.