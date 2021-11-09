Представители Театра Ермоловой воздержались от комментариев по увольнению артистов

Москва, 9 ноября. Официальные представители Театра Ермоловой отказались от комментариев по поводу увольнения сотрудников учреждения.

Одна из актрис театра Алена Бурханова сообщила, что ее, и еще восьмерых сотрудников, освободили от должностей 8 ноября. Артистка подчеркнула, что волна увольнений проходила и в сентябре текущего года, передает РИА Новости.

«Никаких комментариев не будет», — заявили в пресс-службе театра.

Бурханова ранее заявляла, что она намерена обратиться в суд по факту необоснованного увольнения. Уволенные артисты хотят через разбирательство добиться возвращения к работе.