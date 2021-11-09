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Семья погибшей в ЦАР девочки раскритиковала ООН за безразличие к ее смерти

  /   Обновлено: 09 ноября 2021 22:28
Весь мир
Семья погибшей в ЦАР девочки раскритиковала ООН за безразличие к ее смерти
Федеральное агентство новостей  / 

Банги, 9 ноября. Отсутствие во время похорон Люмьер сотрудников многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) демонстрирует наплевательское отношение к жителям ЦАР, сообщает издание Le Patriote Dechaine.

Журналисты напоминают, что главная задача миротворцев — поддержание мира и стабильности, защита гражданских и противодействие угрозам, исходящим от боевиков различных группировок. Однако с первого дня появления «голубых касок» в республике члены организации «и пальцем не пошевелили» для выполнения поставленных перед ними задач.

«С появлением миссии ситуация в области безопасности только ухудшилась. Они занимаются поддержкой и снабжением радикалов, закрывают глаза на убийства и грабежи населения, сами провоцировали смертельные ДТП. И вот очередная жертва, однако на этот раз население не намерено терпеть, уровень народного гнева достиг точки невозврата», — пишет издание.

Сам инцидент произошел 1 ноября. В тот день автобус МИНУСКА прорвался на территорию дворца президента Фостен-Арканжа Туадера. «Голубые каски» попытались отснять объект, что запрещено законом республики, а когда охрана их заметила, решили скрыться.

Семья погибшей в ЦАР девочки раскритиковала ООН за безразличие к смерти гражданского
Федеральное агентство новостей /

Военные сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух и потом открыли огонь по колесам транспорта, но это не принесло результата. Вылетая с территории комплекса, водитель ООН сбил 15-летнюю Люмьер Диалло Мирей. От полученных травм она скончалась до приезда врачей.

«После похорон наша семья находится в шоке и до сих пор не может поверить в то, что ее больше нет. МИНУСКА должна нас защищать и охранять, но они наоборот — убивают и калечат наших братьев, сестер и дочерей. Но самое ужасное в том, что им наплевать на жизни центральноафриканцев, ни один чиновник организации не пришел на похороны, ни один», — заявил журналистам дядя погибшей Пьер Качезар.

Он добавил, что в отличие от миротворцев власти ЦАР разделяют горе семьи Дирей и предлагают всевозможную поддержку. Ранее стало известно, что 15 ноября состоится заседание Совета Безопасности ООН, на котором решится вопрос продления мандата миссии. Однако, учитывая все преступления, совершенные последними, власти, скорее всего, будут требовать их вывода из страны.

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