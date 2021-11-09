Грузовик с топливом подорвался на мине в центральноафриканской префектуре Уам-Пенде

Банги, 9 ноября. Грузовой автомобиль подорвался на мине у деревни Бамбара на северо-западе Центральноафриканской Республики. Об этом сообщает издание aBangui.

По данным СМИ, транспорт с бочками горючего двигался из населенного пункта Мбаимбум в центр префектуры, город Бокаранга, проезжая по пути Нгауандайе, Ндим Лим-Пенде и Бомбара. После отъезда из последней деревни, которая более известна в народе как Ндузу, грузовик наехал на мину, что привело к подрыву.

Как сообщают местные источники, водителя госпитализировали с серьезными травмами. Машина полностью сгорела. С начала 2021 года в префектуре Уам-Пенде произошло по меньшей мере 30 подобных инцидентов, во время которых погибли 10 человек и еще около 20 получили различные ранения.

Дислоцированные в районе бойцы правительственных сил (FACA) отмечают, что установкой боеприпасов ранее занимались боевики из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). В сентябре отдел стратегических коммуникаций и общественной информации многопрофильной комплексной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА) на пресс-конференции объявил о приостановке операций по снятию взрывоопасных «подарков» в префектурах Уам-Пенде, Нана-Мамбере и Лим-Пенде.

lug-info.com / Луганский Информационный Центр

Примечательно, что мины — запрещенный Совбезом ООН вид вооружения, подпадающий под эмбарго. Однако радикалы получают современное снаряжение контрабандными путями из-за рубежа. Местные жители неоднократно сообщали, что миротворцы пособничают бандитам и поставляют им военную технику в обмен на нелегально добытые золото и алмазы.

Ранее журналисты призвали власти Центральноафриканской Республики провести разминирование отдаленных территорий, а португальский контингент миссии ООН задержали за незаконный вывоз драгоценностей и наркотиков из ЦАР в Европу.