ФАН стали известны имена артистов, которые будут судиться с Театром Ермоловой

Москва, 9 ноября. Череда увольнений артистов прошла в Театре имени Ермоловой, в результате чего работу потеряли сразу несколько человек. ФАН выяснил, кто из уволенных актеров и актрис намерен обратиться в суд.

Источник Федерального агентства новостей заявил, что на данный момент иски подали три человека, которые забрали трудовые книжки из театра еще до начала каникул. В частности, решение руководства намерены оспаривать в Тверском суде Москвы три человека – Елена Папанова, Мария Бортник и Николай Токарев. Все они подали иски 1 ноября.

Актриса Алена Бурханова также заявила, что намерена через суд добиваться возвращения работы в Театре Ермоловой. Ранее в сентябре также были уволены несколько артистов.