Шойгу и Лавров встретятся с французскими коллегами в Париже 12 ноября

Париж, 9 ноября. Встреча министров обороны и иностранных дел России и Франции пройдет в Париже 12 ноября. Соответствующее заявление сделали во французском МИД.

Российскую сторону на переговорах представят министр обороны Сергей Шойгу и глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. От Франции на встрече будут присутствовать министр по делам Европы и иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан и министр вооруженных сил Флоранс Парли.

Двусторонняя встреча пройдет на полях международной конференции по Ливии в рамках Совета сотрудничества по вопросам безопасности.

«В кулуарах Международной конференции по Ливии министр по делам Европы и иностранных дел [Жан-Ив Ле Дриан] и министр вооруженных сил Франции [Флоранс Парли] примут своих российских коллег, министров Сергея Лаврова и Сергея Шойгу, в Париже 12 ноября в рамках Совета сотрудничества по вопросам безопасности», — уточняется в сообщении.

Египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси ранее созвонился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили подготовку к международной конференции по ливийскому урегулированию.