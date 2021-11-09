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19FortyFive: США тратят миллиарды на бесполезный в войне с Россией старый истребитель
Армия
19FortyFive: США тратят миллиарды на бесполезный в войне с Россией старый истребитель
wikipedia.org  /  U.S. Air Force photo/Staff Sgt. Aaron Allmon / public domain

Вашингтон, 9 ноября. Пентагон вкладывает миллиарды долларов в покупку модернизированной модификации истребителя F-15, который находится на вооружении ВВС США почти 50 лет. Об этом сообщают аналитики американского издания 19FortyFive.

Эксперты отмечают, что постоянные проблемы с новыми самолетами пятого поколения F-35 вынудили ВВС США дополнить свой авиапарк модернизированными истребителями-ветеранами F-15EX.

В настоящее время на вооружении американских военно-воздушных сил находятся около 450 истребителей F-15. Последний из них был построен 20 лет назад. Однако недавно ВВС США заключили контракт с корпорацией Boeing, который предполагает поставку 144 модернизированных истребителей модификации F-15EX для замены более старых версий F-15C. Сообщается, что F-15EX отличается от предшественников более современной авионикой, передовыми средствами радиоэлектронной борьбы и более мощными двигателями, передает «ПолитРоссия».

Эксперты назвали странным решение Пентагона потратить 23 миллиарда долларов на старый самолет, который к настоящему моменту превратился в «бесполезного ветерана», неспособного помочь США в возможной войне против России.

«Решение о поставках модернизированной версии F-15EX противоречит предыдущему плану ВВС США о приобретении исключительно истребителей-невидимок пятого поколения», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Украина планирует закупить у США новейшие истребители в рамках американской правительственной программы Foreign Military Financing. Киев намерен закупить истребители F-15EX, а также учебно-боевые самолеты T-7 Red Hawk и легкие ударные вертолеты AH-6.

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сша пентагон f-15
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