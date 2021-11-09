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Актриса Бурханова будет через суд добиваться восстановления в Театре Ермоловой

  /   Обновлено: 09 ноября 2021 21:16
Общество
Актриса Бурханова будет через суд добиваться восстановления в Театре Ермоловой
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 9 ноября. Руководство Театра Ермоловой уволило несколько своих артистов. В их числе оказалась актриса Алена Бурханова, которая заявила, что будет через суд добиваться возвращения работы.

Девять артистов узнали о своем увольнении 8 ноября. В сентябре еще несколько актеров театра потеряли работу. Руководство культурного учреждения никак не комментирует произошедшее, передает РИА Новости.

«Мы будем подавать в суд и добиваться восстановления на работе, это наша главная цель. Мы будем требовать компенсации. У нас есть адвокат, которому мы доверяем. Она будет составлять и оформлять наши требования», — сказала актриса.

Бурханова уточнила, что часть артистов ушли из театра добровольно. В связи с этим точное количество уволенных неизвестно.

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увольнение актеры театр ермоловой
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