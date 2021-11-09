Army Technology: бойцы ВС США осваивают новую снайперскую винтовку M110A1

Вашингтон, 9 ноября. Испытания нового снайперского оружия американской армии модели SDMR M110A1 продолжаются уже второй год, сообщает специализированное издание Army Technology.

Данная винтовка изготовлена специалистами немецкой компании Heckler & Koch и имеет калибр 7,62 миллиметра. Она призвана «нивелировать разницу» между точным стрелком и высококвалифицированным снайпером в широком диапазоне ведения прицельного огня, отмечают авторы Army Technology.

«Нужно было что-то, способное преодолеть расстояние от 300 до 600 метров, чтобы не обязательно полагаться на снайпера для выстрелов на такую дальность», — приводит издание слова одного из инструкторов американской армии.

В настоящее время 30 винтовок SDMR M110A1 испытываются бойцами 27-й пехотной дивизии ВС США в полевых условиях, сообщают журналисты Army Technology. Ранее стало известно, что военнослужащие спецназа и разведки ВС РФ получат на вооружение модернизированные винтовки СВД.