Минобороны Чехии: армия страны рискует остаться с лицензионной копией советских БМП-2

Прага, 9 ноября. Вооруженные силы Чехии могут остаться без новых боевых машин пехоты из-за приостановления тендера на покупку бригадного комплекта БМП. Об этом сообщили в оборонном ведомстве республики.

В сообщении отмечается, что чешское минобороны давно планировало заменить стоящие на вооружении армии страны БМП BVP-2, являющиеся лицензионной копией советской БМП-2. В 2017 году Чехия направила запрос на участие в тендере и даже рассматривала девять вариантов замены БМП-2. Среди них оказались такие претенденты как CV90, KF41 Lynx и ASCOD 2.

Однако по итогам шестинедельных испытаний минобороны Чехии решило отказаться от всех трех вариантов, объяснив это тем, что они не соответствуют требованиям заказчика. Сейчас в Праге опасаются, что тендер полностью провален — определить победителя необходимо было до конца 2021 года, а поставка машин планировалась на следующий год.

Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил РФ в 2021 году получат свыше 2500 образцов современного оружия и техники, среди которых числятся бронеавтомобили 72Б3М, Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А.