Российское правительство готовит коррективы в законодательство проектного финансирования

Москва, 9 ноября. Девелоперы нашли способ наживаться на обмане дольщиков даже через счета эскроу. Минстрой, ЦБ и Минфин работают над созданием законопроекта, который бы устранил эту уязвимость, пишет портал Konkurent.ru.

Строительная отрасль перешла на новый принцип проектного финансирования — эскроу-счета. Девелоперы стали специально затягивать строительство, чтобы вернуть деньги дольщику, но получить себе квартиру, которая позже будет продана за большую сумму.

Российские ведомства разрабатывают систему, при которой такое злоупотребление было бы невозможно. Одно из предложений — автоматически продлевать счета эскроу, даже если дом вовремя не сдан. При этом дольщик получает право взыскать неустойку за проволочки.

Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее заявлял, что эскроу-счета не будут действовать для программы льготного индивидуального жилищного строительства (ИЖС).