Карпин оценил уровень российских легионеров

Санкт-Петербург, 9 ноября. Валерий Карпин высказал свое мнение об уровне российских футболистов, выступающих за рубежом.

Главный тренер сборной России признался, что согласен с экс-защитником «Локомотива» Ведраном Чорлукой, который усомнился в профессионализме многих футболистов из РФ. Об этом Карпин рассказал после тренировки национальной команды в Петербурге.

«Я соглашусь с Чорлукой. Не слишком ли борзо он себя ведет? Нет, а что он такого сказал? Назовите фамилии наших легионеров и их. И в каких клубах играют их легионеры, сколько играют они. О чем говорить? Ну нет у нас лучше. Наши, к сожалению для нас, играют не так ярко», — подчеркнул он.

Ранее Карпин заявил, что тренерский штаб сборной России не рассчитывает на Дзюбу. Наставник подчеркнул, что никто из коллег не предложил вызвать форварда «Зенита» в национальную команду.