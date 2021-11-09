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Марокко отказалось обсуждать статус Западной Сахары
Весь мир
Марокко отказалось обсуждать статус Западной Сахары
maroc.ma  /  пресс-служба Королевства Марокко

Рабат, 9 ноября. Король Марокко Мухаммед VI заявил, что Западная Сахара «не подлежит обсуждению». По его словам, напряженность с Алжиром никак не повлияет на суверенитет королевства над спорными землями.

Монарх выступил с речь по случаю 46-й годовщины «Зеленого марша», когда в 1975 году 350 000 безоружных солдат и гражданских лиц вошли на территорию тогда еще Испанской Сахары. Они пересекли границу, размахивая национальными флагами, знаменами и Кораном, под лозунги: «Верните нам марокканскую Сахару!».

«Сегодня, как и в прошлом, суверенитет Марокко над Западной Сахарой никогда не будет предметом переговоров», — сказал Мухаммед VI на торжественном мероприятии.

Рабат рассматривает бывшую испанскую колонию в качестве своей суверенной территории, в то время как Алжир поддерживает коренных жителей и повстанцев Фронта ПОЛИСАРИО, выступающих за независимость Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР).

«Если мы вступим в переговоры, то, по сути, для того, чтобы достичь мирного решения этого искусственного регионального конфликта», — уточнил король.

Алжир в начале ноября обвинил Марокко в убийстве трех гражданских лиц на пустынном шоссе в Западной Сахаре. Президент республики Абдельмаджид Теббун пообещал, что смерть дальнобойщиков «не останется безнаказанной».

Рабат официально не прокомментировал эту ситуацию, но информированный источник из королевства заявил, что правительство никогда не преследовало и не собирается нацеливаться на граждан соседнего государства, «независимо от обстоятельств и провокаций».

«Если Алжир хочет войны, то Марокко — нет», — сказал источник, пожелавший остаться неназванным.

Парламент Алжира пообещал поддержать любые меры против Марокко после убийства трех граждан. Депутаты не исключают и военный сценарий.

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