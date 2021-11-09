Бывший мэр Якутска Авксентьева провела видеоэкскурсию по буфету Госдумы

Москва, 9 ноября. Пользователи Instagram разделились на два лагеря после просмотра видеоролика из буфета Госдумы. Депутат нижней палаты парламента Сардана Авксентьева провела виртуальную экскурсию по столовой ГД.

Бывший мэр Якутска Авксентьева опубликовала видеоэкскурсию по буфету Госдумы на странице в Instagram. В ассортименте представлены отварные сосиски, тушеный картофель и рис. Помимо этого в ролике показана выпечка и десерты.

Некоторые подписчики депутата сочли цены низкими.

«А что там за 72 рубля? Таких цен нет уже нигде, пожалуй, последние лет 10», — пишут пользователи. «Но очень недорого!» — согласился юзер.

Другая часть комментаторов не согласилась с этими подписчиками. По их мнению, цены в видео очень высокие.

«Не так уж и дешево!» — выразили мнение под постом.

Ранее стало известно, что мировые цены на продовольствие достигли максимума с 2011 года. Депутат Николай Арефьев не исключил изменений и на российских прилавках.