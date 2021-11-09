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Хлоя Чжао может срежиссировать фильм по «Звездным войнам»

  /   Обновлено: 09 ноября 2021 20:46
Общество
Хлоя Чжао может срежиссировать фильм по «Звездным войнам»
Global Look Press  /  Birdie Thompson

Лос-Анджелес, 9 ноября. Режиссер Хлоя Чжао, которая работала над фильмом Marvel «Вечные», может присоединиться к команде новой ленты по «Звездным войнам». Проект задумал продюсер и глава Marvel Studios Кевин Файги.

Как рассказали многочисленные источники издания One Take News, Чжао может стать режиссером грядущего фильма. По словам одних инсайдеров, она очень близка к тому, чтобы ее подписали на ленту, другие же говорят, что соглашение уже заключено. В любом случае, источники считают Чжао лучшей кандидатурой для этого проекта Файги, поэтому ее подключение к работе над кинокартиной лишь вопрос времени.

Фильм по «Звездным войнам» пока находится в разработке и даже не имеет даты выхода. Сценарий к кинокартине напишет шоураннер сериала «Локи» и сценарист сиквела «Доктора Стрэнджа» Майкл Валдрон. Детали сюжета ленты держатся в секрете.

Хлоя Чжао ранее публично заявляла о желании срежиссировать новый фильм по «Звездным войнам». Режиссер пояснила, что испытывает почтение к этой вселенной, поскольку она была частью ее жизни.

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звездные войны файги Чжао
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