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Минобороны РФ: в России началась разработка нового зенитного ракетного комплекса С-550
Армия
Минобороны РФ: в России началась разработка нового зенитного ракетного комплекса С-550
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 9 ноября. Российские специалисты приступили к созданию нового зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-550. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве напомнили, что в начале ноября президент России Владимир Путин провел серию совещаний с участием руководства Минобороны РФ и предприятий оборонно-промышленного комплекса. В ходе одной из встреч глава государства отметил важность опережающего развития отечественных систем ПВО, что предполагает поставки в Вооруженные силы РФ ракетных комплексов С-350, С-500 и С-550.

Ранее Путин заявил, что ЗРК С-500 в ближайшее время начнут поступать на вооружение российской армии. Российский лидер отметил, что укрепление Вооруженных сил РФ является необходимой мерой на фоне планов США разместить свои ракеты средней дальности в Европе.

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россия минобороны рф ракетный комплекс с-550
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