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Директор петербургского лицея оценил предложение осовременить русский язык
Общество
Директор петербургского лицея оценил предложение осовременить русский язык
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Окружающая среда «замусорила» прекрасный русский язык. Об этом в комментарии ФАН заявил председатель Всероссийского педагогического собрания в Санкт-Петербурге, директор лицея №369 Константин Тхостов.

Накануне Министерство просвещения РФ предложило обновить правила русского языка. Постановление, новые правила и пояснительную записку разместили на портале с проектами нормативных правовых актов. В документе говорится, что за последние 60 лет в формулировках правил обнаружился ряд существенных пропусков и неточностей.

Директор лицея №369 Константин Тхостов честно признался, что опасается за результаты этой «бурной деятельности».

«Мне бы хотелось все-таки, чтобы министерство своей профильной деятельностью занималось, а не редактировало великий и могучий русский язык. Что-что, а правописание не должно меняться, потому что таким образом мы можем дойти до ситуации, когда заимствованные слова перестанут быть таковыми и все больше будут входить в наш обиход. Например, если послушать речь современных детей, то, к сожалению, окружающая их реальность очень серьезно замусорила наш прекрасный русский язык», — отметил собеседник ФАН.

Тхостов добавил, что целесообразнее обратить внимание на то, как преподносится информация на телевидении и в интернете.

«Необходимо, чтобы с экранов телевизоров и прочих источников информации не пролетала нецензурная брань, которая порочит великий русский язык. Я думаю, нам есть чем гордиться. Мы — наследники великой российской словесности. Я думаю, чем бережнее мы будем к этому наследию относиться, тем будет правильнее и всегда актуальнее», — пояснил он.

Ранее языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь признал провал борьбы с русским языком в стране. Он заявил, что русскоязычное население является «русифицированными украинцами».

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