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Tencent: боевой дух российских солдат позволит России разгромить США в случае войны
Армия
Tencent: боевой дух российских солдат позволит России разгромить США в случае войны
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Пекин, 9 ноября. Моральная стойкость и боевой дух российских солдат обеспечат Москве победу над США в случае конфликта. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Tencent.

Аналитики отметили, что Россия продолжает наращивать мощь своей армии, что вызывает зависть и страх со стороны Вашингтона. При этом американская сторона признает высокую боеспособность российских войск, поэтому избегает вооруженного противостояния с Россией, передает «ПолитРоссия».

Несмотря на наличие у Вашингтона и Москвы большого числа союзников, в случае реального конфликта США с Россией обеим странам придется рассчитывать только на собственные силы. Другие страны побоятся вмешиваться в конфликт ведущих держав мира.

«Союзники Вашингтона знают, что их возможности серьезно уступают России, поэтому эти страны никогда не совершат глупость и не станут воевать на стороне Соединенных Штатов. Точно так же Россия не получит помощи ни от одной страны, поэтому Москва может полагаться только на себя и делать шаги для повышения своей военной мощи, вместо того, чтобы возлагать свои надежды на других», — говорится в публикации.

Китайские эксперты уверены, что русские являются самой сильной нацией в мире, поэтому российские военные обладают высоким уровнем боевого духа, благодаря чему Россия сможет разгромить США в случае конфликта.

Ранее глава министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что США и НАТО продолжают укреплять военную инфраструктуру у российских границ. По его словам, действия западных стран негативно влияют на военно-политическую обстановку в регионе.

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Все новости / Армия / Tencent: боевой дух российских солдат позволит России разгромить США в случае войны
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