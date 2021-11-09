Аналитик Репченко раскритиковал идею дополнительного субсидирования ипотеки

Москва, 9 ноября. Россия может столкнуться с новой волной чрезмерного роста стоимости квартир. Об этом предупредил глава аналитического центра «Индикаторов рынка недвижимости» (ИРН) Олег Репченко. Его позицию приводит Sputnik.

Дополнительное субсидирование ипотечных программ может негативно сказать на всей российской экономике. Такого мнения придерживается эксперт. Он полагает, что озвученная в Госдуме идея привязки размера ипотечной ставки к уровню среднего заработка поможет только банкирам.

«Любая искусственная стимуляция спроса — а дополнительная закачка денег в ипотеку, это она и есть — не сопровождающаяся пропорциональным увеличением объема предложения, чревата разгоном цен», — подчеркнул специалист.

Репченко призвал искать решение жилищной проблемы в структурных реформах, направленных на расширение предложения.

Напомним, что российское правительство ранее распространило действие льготной ипотеки на ИЖС. По задумке, эта мера должна стимулировать граждан приобретать частное жилье.