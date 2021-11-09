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Весь мир
Глава МИД Ирана напомнил Великобритании о долге перед Тегераном и условиях ядерной сделки
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Глава МИД Ирана напомнил Великобритании о долге перед Тегераном и условиях ядерной сделки
Весь мир
Глава МИД Ирана напомнил Великобритании о долге перед Тегераном и условиях ядерной сделки
Федеральное агентство новостей  /  ТАСС\Джавахадзе Зураб

Тегеран, 9 ноября. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в телефонной беседе со своей коллегой из Великобритании Элизабет Трасс обсудил вопросы двусторонних отношений, переговоры по ядерной сделке и последние события в Ближневосточном регионе.

Глава МИД Исламской Республики напомнил о непогашенном долге Лондона перед Тегераном и указал на необходимость вернуть его в кратчайшие сроки. Речь в данном случае идет о сумме в размере 550 млн долларов, которую британцы должны вернуть Ирану за непоставленную около 40 лет назад военную технику. 

Также дипломат указал на то, что Великобритания не выполнила большую часть торговых соглашений, заключенных после подписания Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Абдоллахиян призвал Лондон активизировать усилия по развитию товарооборота и облегчению финансового взаимодействия с Тегераном. Он возложил вину за сложившуюся после распада ядерной сделки ситуацию на США, но также подчеркнул, что ответственность за кризис несут и другие участники СВПД.

Коснувшись вопроса о возвращении к переговорам в Вене, глава иранского МИД отметил, что успех в диалоге возможен лишь в том случае, если введенные против Тегерана санкции будут сняты, все стороны вернутся к своим обязательствам и дадут необходимые гарантии их соблюдения в дальнейшем. Абдоллахиян напомнил, что возобновление торговых связей было одним из условий международного договора, и призвал к возобновлению действия всех его условий.

В свою очередь Трасс выразила удовлетворение решением иранской стороны о возврате к дипломатической работе по ядерной сделке в конце ноября, подчеркнув серьезный настрой европейской тройки — Великобритании, Франции и Германии — добиваться реального прогресса в ходе диалога.

Помимо этого, стороны обсудили консульские связи между Тегераном и Лондоном, проблемы доставки помощи народу Афганистана, необходимость формирования инклюзивного правительства в этой стране, гуманитарную катастрофу в Йемене, ливанский кризис и нарушения прав человека в Бахрейне.

После беседы Абдоллахияна и Трасс заместитель главы МИД Ирана Али Багери Кани, представляющий Исламскую Республику на переговорах в Вене, заявил о намерении встретиться со своими коллегами из Великобритании, Франции и Германии в ближайшие дни. Он подчеркнул, что его страна «не пожалеет усилий для продвижения своих национальных интересов, включая снятие незаконных санкций».

Ограничения в отношении Ирана были введены администрацией экс-президента США Дональда Трампа после того, как Вашингтон в одностороннем порядке вышел из СВПД в 2018 году. Тегеран продолжал соблюдать условия договора, однако после убийства командующего Корпусом стражей исламской революции Касема Сулеймани американской авиацией в аэропорту Багдада также отказался от положений ядерной сделки.

Путь к заморозке ядерной сделки

На фоне резкой эскалации напряженности в отношениях с США Исламская Республика довела уровень обогащения урана до 60%. Это вызвало обеспокоенность у мирового сообщества и подтолкнуло нового президента Соединенных Штатов Джо Байдена начать переговоры о возвращении к СВПД в начале текущего года. Стороны не достигли компромисса, а в августе Иран заявил о приостановке диалога из-за перестановок в правительстве.

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