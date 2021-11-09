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Клинцевич заявил, что за обострением на границе Польши могут стоять третьи силы
Политика
Клинцевич заявил, что за обострением на границе Польши могут стоять третьи силы
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Евросоюз решил частично приостановить действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией. В сообщении Совета стран Евросоюза сказано, что ограничения повлияют на официальных лиц, но не на обычных граждан страны.

Решение приостанавливает действие положений, которые отменяют требования о документальном подтверждении, регулируют выдачу многократных виз и снижают сборы за подачу заявления на получение визы. Стоит заметить, что таким образом европейские чиновники решили наказать Минск за «гибридную атаку». Под этими словами они подразумевают возросший поток мигрантов из стран Ближнего Востока в Европу, проходящий через территорию Белоруссии.

«Совет приостанавливает действие условий упрощенного визового режима для официальных лиц белорусского режима. Совет сегодня принял решение о частичной приостановке действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией», — сказано в сообщении.

Российский политик, руководитель Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич прокомментировал решение Евросоюза частично приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с Белоруссией. По его словам, через подобного рода действия ЕС пытается навязать Минску свою волю.

«Евросоюз, как и США, игнорирует то, что ему невыгодно — здравый смысл, международное право и другие соглашения. При этом ЕС пытается что-то там навязать другим странам. Запад по-прежнему пытается использовать диктат совместно с двойными стандартами. У Минска есть решение по поводу безвизового въезда граждан большого количества стран на территорию Белоруссии. Таким образом Минск через туризм пытался решить проблему напряженности с Евросоюзом. Из-за этого у Минска даже возникли некоторые неприятности с Россией, поскольку, исходя из принципов Союзного государства, любые люди, приехавшие в Белоруссию, могли свободно заехать на нашу территорию», — заявил собеседник ФАН.

Клинцевич заявил, что за обострением на границе Польши могут стоять третьи силы
Федеральное агентство новостей /

Франц Клинцевич отметил, что за обострением ситуации на польско-белорусской границе могут стоять третьи силы.

«Белорусы в истории с мигрантами не при делах, они никак не должны нести за эту ситуацию ответственность. Кроме того, Европейский союз, вместо того чтобы договориться с Минском, начал диктовать свои условия и требовать от Белоруссии делать то, что говорит Запад. Это же не уровень диалога. Также ЕС пытается приплести к данной ситуации Россию. Скажу больше: не исключаю, что некие западные структуры спровоцировали этот поход мигрантов к польской границе, чтобы впоследствии дискредитировать власти Белоруссии и России. Красивая специальная операция, что была создана извне. Причем обостряют ситуацию между Варшавой и Москвой, пытаются в нее втянуть литовцев, а также раскручивают деструктивный процесс с возможными военными столкновениями. Об этом нужно свободно говорить. От этих бессовестных людей можно ожидать чего угодно», — резюмировал Франц Клинцевич.

Россия и Белоруссия никогда не развяжут войну, заявил первый замначальника Генштаба ВС Белоруссии Игорь Король.

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евросоюз белоруссия ес визовый режим
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