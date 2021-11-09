Эксперты рассказали о ходе реализации проектов территории «Горская» и ТПУ в Петербурге

О том, как продвигается создание транспортно-пересадочных узлов и развитие площадки «Горская» в Санкт-Петербурге, рассказали руководитель департамента недвижимости и инвестиций ООО «Лахта Плаза» Анна Прозорова, заместитель руководителя управления перспективных проектов ООО «Мегалайн» Станислав Скачков, лидер проекта развития территории «Горская» ООО «Мегалайн» Олег Избяков, лидер проекта создания транспортно-пересадочных узлов ООО «Мегалайн» Александр Коломин и ряд других экспертов в ходе круглого стола ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Как решить транспортные проблемы Санкт-Петербурга».

Так, в рамках масштабной реновации территории бывшей строительной площадки комплекса защитных сооружений «Горская» у Финского залива проводятся переговоры с участниками проекта (резидентами) и компаниями по выполнению концепции развития территории. Определены следующие партнеры по взаимодействию: кластер Light industrial, компания «Марис Девелопмент», компания «Складман». По части гостиничного кластера подписано соглашение о привлечении компании Accor в качестве будущего гостиничного оператора. В IT-кластере проработаны вопросы с технопарками «Мордовия» и компанией «Джейсон энд Партнерс Консалтинг».

Выполнен градостроительный анализ территории, разработано три варианта мастер-планов ее развития. Направлены письма в СПБ ГБУ «Управление инвестиций» на смену вида разрешенного использования (ВРИ) шести земельных участков, расположенных в границах территории.

Помимо этого, выполнены предварительные проработки по транспортному каркасу, в том числе предварительный расчет транспортного потока.

Также направлено письмо в комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга и СПб ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» с просьбой выдать предварительные технические условия инженерного обеспечения объектов капитального строительства, предполагаемых к размещению на территории.

«Проект действительно предполагает и выделение зеленых территорий, но преимущественно проект будет развиваться как территория, заложенная в генеральном плане землепользования и застройки, как территория общественно-деловой застройки», — отметил главный архитектор и проектировщик Александр Краевский.

Говоря о создании транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) в Санкт-Петербурге, гости сообщили, что между ООО «Мегалайн» и АО «Институт «Стройпроект» заключен договор оказания услуг по подготовке концепций создания ТПУ «Старая деревня», «Улица Дыбенко», «Гражданский проспект», «Проспект Большевиков». Осуществлен первый этап проработки — натурное обследование транспортных и пеших потоков.

Ранее эколог Юрий Шевчук описал решение проблемы мусора на «Горской». По мнению эксперта, на этой земле возможно сделать участок приморской растительности.