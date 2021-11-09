Тверские спасатели вытащили попавшего в водоотстойник ТЭЦ оленя

Тверь, 9 ноября. Ослабевшему оленю не хватало сил, чтобы добраться до берега. Жители Твери решили прийти ему на помощь и вызвали спасателей.

Прибывшие на место спасатели подплыли к оленю на лодке, набросили на него трос и потянули к берегу. Затем сотрудники МЧС Твери срезали веревку и отпустили зверя на волю.

МЧС Тверской области благодарит граждан за проявленную активную позицию. Трагедию удалось предотвратить лишь благодаря вовремя сделанному звонку.

Олени достаточно часто попадают в различные происшествия, но неизменно сталкиваются с неравнодушным отношением людей. В частности, жители Владивостока спасли из моря раненое животное. Рогатого вытащили из воды и отправили в приморский центр спасения животных «Тигр». Ветеринары посмотрели оленя и зафиксировали, что его здоровью вне опасности — раны были поверхностные и без следов распространения инфекции.