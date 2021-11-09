Карпин заявил, что тренерский штаб сборной России не рассчитывает на Дзюбу

Санкт-Петербург, 9 ноября. Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил отсутствие форварда «Зенита» Артема Дзюбы в составе национальной команды.

Валерий Карпин ответил на вопросы журналистов после тренировки сборной России, которая продолжает подготовку к матчу с Кипром. Наставник рассказал, почему тренерский штаб решил не вызывать в национальную команду Артема Дзюбу.

«На прошлые матчи включили его в расширенный список. Он был не готов. Ну, окей. Хотя тогда надеялись. Сейчас уже не надеялись», — подчеркнул он.

Тренер добавил, что никто из тренеров сборной России не предлагал пригласить Дзюбу. Подопечные Карпина проведут матч квалификации ЧМ-2022 с Кипром 11 ноября. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена».

Ранее бригада поляка Даниэля Стефански получила назначение на матч сборных России и Кипра. Об этом проинформировала пресс-служба УЕФА.