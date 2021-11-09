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Лолита восхитила поклонников танцем в леопардовом боди со шваброй
Шоу-бизнес
Лолита восхитила поклонников танцем в леопардовом боди со шваброй
Агентство городских новостей Москва

Москва, 9 ноября. Знаменитая певица и телеведущая Лолита Милявская удивила поклонников новым смелым видео. Артистка продемонстрировала, как танцует у бассейна в леопардовом боди и тапочках.

Исполнительница хита «Ориентация Север» опубликовала запись своего зажигательного танца в Instagram. Лолита плавно покачивала бедрами, держа при этом в одной руке швабру, а в другой — смартфон, на котором включила музыку. Певица выбрала для звукового сопровождения трек Светланы Лободы Americano.

«Хоть настроение далекое от американо, но песня Светы уж больно нравится», — подписала кадры артистка.

Исполняя танец, Милявская начала размахивать шваброй над головой, но едва не упала. В конце видео знаменитость рассмеялась и несколько раз задорно подпрыгнула.

Танец исполнительницы привел в восторг ее подписчиков. Поклонники оставили Лолите в комментариях множество комплиментов и эмодзи в виде сердец и огня.

«Молодец, всегда позитив!»;

«Лолиточка, улетная просто!!! Шикарная, молодец! До сих пор вспоминаю ваш концерт в Кирове!»;

«Бомбическая женщина!!!»;

«Красоточка, обожаю! Юморная», — написали восхищенные пользователи соцсети.

Милявская не в первый раз появляется на публике в обтягивающем боди. Недавно она вышла в похожем наряде на сцену ночного клуба, чем вызвала бурные обсуждения среди поклонников.

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