Лолита восхитила поклонников танцем в леопардовом боди со шваброй

Москва, 9 ноября. Знаменитая певица и телеведущая Лолита Милявская удивила поклонников новым смелым видео. Артистка продемонстрировала, как танцует у бассейна в леопардовом боди и тапочках.
Исполнительница хита «Ориентация Север» опубликовала запись своего зажигательного танца в Instagram. Лолита плавно покачивала бедрами, держа при этом в одной руке швабру, а в другой — смартфон, на котором включила музыку. Певица выбрала для звукового сопровождения трек Светланы Лободы Americano.
«Хоть настроение далекое от американо, но песня Светы уж больно нравится», — подписала кадры артистка.
Исполняя танец, Милявская начала размахивать шваброй над головой, но едва не упала. В конце видео знаменитость рассмеялась и несколько раз задорно подпрыгнула.
Танец исполнительницы привел в восторг ее подписчиков. Поклонники оставили Лолите в комментариях множество комплиментов и эмодзи в виде сердец и огня.
«Молодец, всегда позитив!»;
«Лолиточка, улетная просто!!! Шикарная, молодец! До сих пор вспоминаю ваш концерт в Кирове!»;
«Бомбическая женщина!!!»;
«Красоточка, обожаю! Юморная», — написали восхищенные пользователи соцсети.
Милявская не в первый раз появляется на публике в обтягивающем боди. Недавно она вышла в похожем наряде на сцену ночного клуба, чем вызвала бурные обсуждения среди поклонников.