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Власти США возобновили работу переходов на границе с Мексикой
Весь мир
Власти США возобновили работу переходов на границе с Мексикой
Global Look Press  /  Joebeth Terriquez / XinHua

Тихуана, 9 ноября. Власти мексиканского города Тихуана сообщили о возобновлении работы пограничных переходов между Мексикой и США.

По информации из официальных источников, приграничное движение между государствами возобновлено после 20-месячной приостановки, связанной с мерами, направленными на сдерживание пандемии COVID-19.

Хавьер Дельгадо, сотрудник транспортной службы Тихуаны, сказал, что на границе города с Сан-Диего, одним из самых загруженных пограничных переходов в мире, было почти на 35 % меньше движения, чем ожидалось.

В мексиканском городе Сьюдад-Хуарес, который находится по другую сторону границы от Эль-Пасо, штат Техас, очередь из желающих попасть в Соединенные Штаты составила всего 20 человек.

Несмотря на открытие границ, далеко не все желающие смогут попасть на территорию сопредельного государства: согласно требованиям американских властей, для успешного преодоления границы гражданам Мексики потребуется предъявить свидетельство о вакцинации. Причем она должна быть осуществлена с помощью вакцин, которые были одобрены американским Управлением по контролю за продуктами питания и лекарствами.

Таким образом, граждане Мексики, которые были привиты китайскими или российскими вакцинами, не смогут попасть в Соединенные Штаты.

Открытие границ совпало с разворотом каравана мигрантов, который двигался с юга Мексики в сторону Мехико, в направлении северных штатов и границы с США.

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