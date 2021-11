Власти США возобновили работу переходов на границе с Мексикой

Тихуана, 9 ноября. Власти мексиканского города Тихуана сообщили о возобновлении работы пограничных переходов между Мексикой и США.

По информации из официальных источников, приграничное движение между государствами возобновлено после 20-месячной приостановки, связанной с мерами, направленными на сдерживание пандемии COVID-19.

Хавьер Дельгадо, сотрудник транспортной службы Тихуаны, сказал, что на границе города с Сан-Диего, одним из самых загруженных пограничных переходов в мире, было почти на 35 % меньше движения, чем ожидалось.

В мексиканском городе Сьюдад-Хуарес, который находится по другую сторону границы от Эль-Пасо, штат Техас, очередь из желающих попасть в Соединенные Штаты составила всего 20 человек.

Несмотря на открытие границ, далеко не все желающие смогут попасть на территорию сопредельного государства: согласно требованиям американских властей, для успешного преодоления границы гражданам Мексики потребуется предъявить свидетельство о вакцинации. Причем она должна быть осуществлена с помощью вакцин, которые были одобрены американским Управлением по контролю за продуктами питания и лекарствами.

Non-essential travelers cross the border from #Mexico to the United States in lower numbers than expected, almost 20 months after the US restricted entry due to the COVID-19 pandemic.



Source: AFP pic.twitter.com/S08s9P1Pek