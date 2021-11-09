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Языковой омбудсмен Креминь назвал «ласковую украинизацию» основой закона о мове
Политика
Языковой омбудсмен Креминь назвал «ласковую украинизацию» основой закона о мове
wikipedia.org  /  Ральф Ролечек / GFDL 1.2

Киев, 9 ноября. Закон о государственном языке основан на «ласковой украинизации», заявил языковой омбудсмен страны Тарас Креминь.

Он объяснил, что украинские власти пытаются создать лучшие условия, чтобы граждане Украины могли общаться свободно. Украинцы должны иметь возможность получать все услуги на государственном языке страны.

«И именно принцип «ласковой украинизации» лежит в основе закона о языке», — сказал Тарас Креминь.

Ранее сообщалось, что тысячи чиновников не смогли сдать экзамен на знание украинского языка. По некоторым данным, по причине неудовлетворительного владения «мовой» своей работы уже лишились несколько мелких чиновников.

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украина закон креминь
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