Рабат, 9 ноября. Алжир запрещает Испании перепродавать газ Марокко, поставляемый из республики. Об этом пишет издание El Mundo.

Причиной требований стала нарастающая напряженность между соседними странами. Мадриду пришлось принять эти условия на фоне сильной энергозависимости от голубого топлива с севера Африки.

Алжир отказался продлевать контракт по экспорту газа в Испанию через трубопровод Магриб-Европа (ГМЕ), который проходит через территорию Марокко. Официально сроки документа истекли 31 октября.

Теперь правительство республики предложило Мадриду подписать новое соглашение на поставку голубого топлива через газопровод Medgaz, соединяющий две страны. Одним из главных условий сделки является запрет на перепродажу углеводородов Рабату.

Испания и Евросоюз настоятельно призвали Алжир продолжить эксплуатацию ГМЕ, поскольку, по прогнозам специалистов, Европу ждет одна из самых суровых зим за последние годы. Североафриканская сторона отклонила эти предложения, сославшись на враждебные действия Марокко.

Представители республики объяснили, что не собираются работать со страной, которая захватила спорные территории Западной Сахары и отказывается «выводить войска из оккупированных земель». Это также послужило причиной разрыва дипломатических отношений с королевством.

Несколько членов Европейского парламента назвали действия Алжира «газовым шантажом», направленным против Марокко. Они опасаются, что переход от ГМЕ к Medgaz может в дальнейшем негативно сказаться на Европе в преддверии зимнего сезона.

Региональный конфликт двух североафриканских государств вокруг Западной Сахары продолжается не одно десятилетие. Рабат считает эти земли своей территорией, в то время как представители республики поддерживают Фронт ПОЛИСАРИО, борющийся за независимость Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР).

Международная редакция Федерального агентства новостей подробно разобралась в истоках затяжного спора и спрогнозировала возможные пути развития кризиса.