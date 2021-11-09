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Посольство Алжира возобновит работу в столице Ливии с конца ноября
Весь мир
Посольство Алжира возобновит работу в столице Ливии с конца ноября
wikipedia.org  /  hakeem.gadi / GFDL 1.2

Алжир, 9 ноября. Североафриканская республика откроет посольство в Триполи в конце текущего месяца. Информацию подтвердил источник издания Echorouk.

Представительство АНДР в столице Ливии закрылось восемь лет назад на фоне вооруженной эскалации в нескольких городах страны. Решение было принято из-за проблем с обеспечением безопасности и возникновения угрозы для жизни и здоровья дипломатов.

С 2014 года сотрудники посольства осуществляют деятельность из Туниса. До сих пор власти Алжира отказывались вернуть миссию в Триполи, опасаясь возобновления боестолкновений между различными группировками.

На днях посол Мальты Чарльз Салиба подтвердил скорое открытие генерального консульства республики в Бенгази.

Ранее спикер нижней палаты парламента АНДР Ибрагим Бугали в ходе переговоров с заместителем главы Президентского совета Мусой аль-Куни заявил о поддержке мирного урегулирования кризиса в Ливии. Алжирский политик отметил важность проведения президентских и парламентских выборов, намеченных на 24 декабря.

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