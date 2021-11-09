Эксперт NI предупредил ВВС США о наличии у Китая «опасных систем» С-400 и С-300

Вашингтон, 9 ноября. Наличие у Китая продвинутых комплексов ПВО С-300 и особенно С-400 «Триумф» российского производства создаст колоссальные проблемы для боевой авиации США в случае открытого конфликта между Вашингтоном и Пекином. В этом уверен военный эксперт Крис Осборн.

Пентагон не сможет обеспечить американской авиации господство в воздухе при столкновении с армией КНР. Этого не произойдет даже при массированном использовании истребителей пятого поколения F-35 и F-22, которые обладают малой радиолокационной заметностью, пишет Осборн в статье для портала The National Interest (NI), ее пересказ представлен изданием «ПолитРоссия».

«Российские системы противовоздушной обороны С-300 и С-400 считаются одними из лучших и наиболее эффективных в мире. Кроме того, их можно модернизировать», — предупредил обозреватель.

Боевые возможности комплексов С-400 не на шутку испугали автора NI, который назвал их «убийственно точными и очень опасными». В случае полномасштабного конфликта между КНР и США системы ПВО российского производства в распоряжении китайской армии смогут уничтожить огромное количество самолетов ВВС США, резюмировал автор NI.

Ранее аналитики китайского издания Sina описали фатальную для американских истребителей F-35 попытку атаковать ЗРК С-400 «Триумф». О беспокойстве президента США Джо Байдена фактом закупки Турцией российских систем ПВО С-400 информировал телеканал «360».