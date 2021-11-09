Газманов и Малинин выступят со своими детьми на шоу «Две звезды»

Москва, 9 ноября. Семейные дуэты станут участниками нового сезона шоу «Две звезды. Отцы и дети». Об этом сообщила пресс-служба Первого канала.

На сцену выйдут Наташа Королева и ее сын Архип, Александр и Никита Малинины, Олег и Родион Газмановы, Александр Маршал и сын Артем. Также вместе споют Таисия Повалий и ее наследник Денис, Сергей и Лиза Трофимовы.

«Когда папы поют со своими дочерями или мамы со своими сыновьями – это очень трогательно, песни звучат совершенно по-другому и приобретают какое-то новое прочтение», — отметила ведущая шоу Жанна Бадоева, которая будет вести проект вместе с Дмитрием Нагиевым.

В первом выпуске программы участники споют свои известные композиции. Их выступления будут оценивать Максим Галкин, Валерия, Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова, которые стали членами жюри.

В этом году Олег Газманов отпраздновал юбилей. Ему исполнилось 70 лет. Артист раскрыл секрет, как ему удается молодо выглядеть для своего возраста.