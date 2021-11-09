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Кличко назвал президентство на Украине колоссальным вызовом и каторгой
Политика
Кличко назвал президентство на Украине колоссальным вызовом и каторгой
facebook.com  /  Кличко - мер

Киев, 9 ноября. Киевский мэр Виталий Кличко не станет участвовать в президентских выборах на Украине ради удовлетворения личных амбиций. Об этом политик сообщил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

У градоначальника поинтересовались, планирует ли он принимать участие в выборах главы государства, которые запланированы на 2024 год. Кличко иронично отметил, что после таких вопросов у него снова могут начаться обыски.

«Сказать, что я очень желаю президентом стать — это будет неискренне. Я уверен, что если нужно будет, то я приму решение. А так, чтобы желание "я вот хочу стать", для удовлетворения своих личных амбиций…» — сообщил мэр Киева.

Виталий Кличко подчеркнул, что президентство — это «колоссальный вызов и каторга».

Как стало известно ранее, в городской администрации и коммунальных предприятиях Киева часто проходят обыски. Сам Кличко считает, что власти Украины хотят испортить ему репутацию. Местные СМИ также сообщали, что президент страны планирует уволить действующего мэра столицы, пишет НСН.

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украина Киев выборы президент кличко
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