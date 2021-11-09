Верующие боливийцы отметили День черепов шествием с останками усопших родных

День черепов — традиционный праздник для боливийцев. Согласно поверью, 8 ноября духи умерших предков приходят в мир живых, чтобы благословить своих родственников.

Все верующие бережно хранят черепа ушедших из жизни родных и верят, что те приносят удачу и являются защитными талисманами.

«Сегодня их день, это день благословенных душ, и мы приносим эти маленькие черепа, чтобы они тоже могли сопровождать нас во время мессы, а мы получили от них благословение», — рассказал верующий Пабло Вилламил.

Обычно праздник Dia de los Natitas боливийцы отмечают на кладбищах. После чего устраивают шествие по городу. Священник благословляет кости во время мессы, а люди зажигают свечи и просят черепа о чудесах, делают им подношения в виде сигарет и цветов, алкоголя и украшений.

«У каждого черепа есть свои загадки, ведь каждый был отдельным человеком, поэтому они присматривают за нами, следят за бизнесом, за потоком клиентов, защищают от кошмаров и бессонницы, творят чудеса, в конце концов. Они помогают нам», — уверен Пабло.

День черепов отмечают через неделю после Дня всех святых. Боливийцы считают, что у каждого человека есть семь душ, одна из которых остается в скелете после захоронения. Когда остальные шесть уже точно отправились на небеса, останки умерших выкапывают. Черепа приносят домой и начинают о них заботиться.