Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 ноября 21:03
21:00
Общество
Верующие боливийцы отметили День черепов шествием с останками усопших родных
20:59
Политика
Клинцевич заявил, что за обострением на границе Польши могут стоять третьи силы
20:58
Общество
Томатный сок и шиповник могут спасти от деменции
20:55
Армия
Минобороны Чехии: армия страны рискует остаться с лицензионной копией советских БМП-2
20:55
Весь мир
Марокко отказалось обсуждать статус Западной Сахары
20:55
Общество
Эксперты рассказали о ходе реализации проектов территории «Горская» и ТПУ в Петербурге
20:54
Общество
Доктор Мясников заявил о бесполезности чеснока в борьбе с холестерином
20:54
Общество
Врачи Подмосковья помогли пациенту встать на ноги после перелома за один день
20:53
Экономика
Российское правительство готовит коррективы в законодательство проектного финансирования
20:53
Весь мир
Глава МИД Ирана напомнил Великобритании о долге перед Тегераном и условиях ядерной сделки
Все новости

Слава КПСС ответил новым треком на клип Oxxxymiron «Кто убил Марка?»

  /   Обновлено: 09 ноября 2021 20:08
Общество
Слава КПСС ответил новым треком на клип Oxxxymiron «Кто убил Марка?»
Кадр из клипа «Слава КПСС - Жертва»

Москва, 9 ноября. Рэпер Слава КПСС записал дисс на Oxxxymiron, который недавно выпустил трек и клип «Кто убил Марка?» после длительного перерыва в творчестве. Трек получил название «Жертва».

Давний соперник Oxxxymiron не смог проигнорировать взрывной камбэк рэпера. Слава КПСС написал дисс — музыкальную негативную реакцию на чью-то личность или творчество. Рэпер усомнился в искренности слов 36-летнего исполнителя.

«Боже, господа, как страдал Oxxxymiron:

Сначала Лондон, нищета, потом лещи, предал себя,

Во всем виновна, как всегда, лишь агрессивная среда», — читает Слава КПСС.

В тексте он назвал переживания звезды истеричным надрывом. Кроме того, участник рэп-баттлов обвинил Окси в стремлении заработать баллы, а его трек наполнен подлостью и равнодушием, пишет телеканал «360».

Oxxxymiron на протяжении нескольких лет хранил молчание в творческом плане. 1 ноября он вернулся в музыкальный мир с клипом «Кто убил Марка?», спустя пару дней вышли еще два видео музыканта.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Слава КПСС ответил новым треком на клип Oxxxymiron «Кто убил Марка?»
рэп oxxxymiron слава кпсс
Комментировать