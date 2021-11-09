Слава КПСС ответил новым треком на клип Oxxxymiron «Кто убил Марка?»

Москва, 9 ноября. Рэпер Слава КПСС записал дисс на Oxxxymiron, который недавно выпустил трек и клип «Кто убил Марка?» после длительного перерыва в творчестве. Трек получил название «Жертва».

Давний соперник Oxxxymiron не смог проигнорировать взрывной камбэк рэпера. Слава КПСС написал дисс — музыкальную негативную реакцию на чью-то личность или творчество. Рэпер усомнился в искренности слов 36-летнего исполнителя.

«Боже, господа, как страдал Oxxxymiron: Сначала Лондон, нищета, потом лещи, предал себя, Во всем виновна, как всегда, лишь агрессивная среда», — читает Слава КПСС.

В тексте он назвал переживания звезды истеричным надрывом. Кроме того, участник рэп-баттлов обвинил Окси в стремлении заработать баллы, а его трек наполнен подлостью и равнодушием, пишет телеканал «360».

Oxxxymiron на протяжении нескольких лет хранил молчание в творческом плане. 1 ноября он вернулся в музыкальный мир с клипом «Кто убил Марка?», спустя пару дней вышли еще два видео музыканта.