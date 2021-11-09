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Архитектор Краевский: «Горская» будет территорией деловой застройки

  /   Обновлено: 09 ноября 2021 20:51
Общество
Архитектор Краевский: «Горская» будет территорией деловой застройки
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 9 ноября. Территория «Горская» давно является глобальным и ожидаемым проектом петербургской инфраструктуры. Ее концепция и проблемы реализации стали темой обсуждения в эфире Медиагруппы «Патриот» 9 ноября.

Собравшиеся в студии эксперты подняли вопрос развития площадки на берегу Финского залива. Согласно Правилам землепользования и застройки СПб (ПЗЗ), на данный момент это «многофункциональная зона общественно-деловой застройки и объектов водного транспорта». Огромной проблемой этой территории стало ее захламление — земля превратилась в свалку.

Однако уже разработана концепция развития территорий «Горской», она передана на рассмотрение властями города. Главный архитектор и проектировщик Александр Краевский отмечает, что проект предусматривает озеленение площади.

«Проект действительно предполагает и выделение зеленых территорий, но преимущественно проект будет развиваться как территория, заложенная в генеральном плане, землепользования застройки, как территория общественно деловой застройки», — подчеркивает эксперт.

О данном развитии территории было заявлено на прошедшем Петербургском экономическом форуме. На территории «Горской» будут построены небольшие гостиничные комплексы, объекты Light industrial, предполагается размещение объектов культурного использования, в том числе музейных пространств. То есть концепция предусматривает, что территория будет жить своей деловой жизнью. Отметим, что в рамках переговоров по выполнению этой концепции в сфере гостиничного кластера уже определены такие партнеры, как компании ACCOR, CBRE, Umbrella Hospitality Russia & CIS, Jones Lang LaSalle. В сфере кластера Light industrial — компании «Марис Девелопмент» и «Складман».

О других нюансах комплексного развития территории «Горская» подробно рассказала руководитель департамента недвижимости и инвестиций Анна Прозорова. Она отметила, что компания «Мегалайн», которая будет заниматься реализацией концепции, воплотила уже достаточно много масштабных строительных проектов. В том числе работала и в других регионах России. В этом плане организация имеет солидный опыт, большой штат специалистов всех строительных специальностей, которые сейчас работают на крупных федеральных проектах.

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