Опра Уинфри удалила интервью с Меган Маркл и принцем Гарри со своего YouTube-канала

Лос-Анджелес, 9 ноября. Знаменитая американская ведущая Опра Уинфри внезапно удалила нашумевшее интервью с принцем Гарри и его супругой — бывшей актрисой Меган Маркл. Запись беседы исчезла с YouTube-канала звезды телеэкрана.

Скандальное интервью с герцогом и герцогиней Сассекскими вышло в начале марта текущего года и набрало свыше 17 миллионов просмотров. После этого на супругов обрушилась волна критики со стороны элиты и британской прессы.

Однако Уинфри удалила беседу с YouTube, причем сделала это без какой-либо огласки и объяснения причин. Королевские эксперты и поклонники уже предположили, что телеведущая пошла на такой шаг, желая избавиться от следов сотрудничества с Меган Маркл и принцем Гарри, пишет Elle.

По мнению специалистов и публики, Уинфри могли подтолкнуть к удалению интервью новости об ухудшении самочувствия Елизаветы II. Предполагается, что телеведущая хочет избежать возможного ущерба для репутации и опасается попыток связать беседу с обострением состояния королевы.

Напомним, во время интервью Опре Уинфри принц Гарри и Меган Маркл намекнули на проявления расизма в королевской семье. Например, по словам пары, один из членов семьи волновался из-за цвета кожи первенца супругов, когда герцогиня Сассекская была беременна.

В конце октября Елизавета II провела ночь в больнице по совету врачей и отменила поездку в Ирландию из-за проблем со здоровьем. Однако королева отказалась соблюдать все предписания медиков и села за руль, несмотря на рекомендацию специалистов.