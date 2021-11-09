Экономист Дудчак заявил, что Украина и Польша вредят Европе

Позиция украинских и европейских политиков по поводу «Северного потока — 2» только вредит ЕС. Об этом в интервью ФАН заявил эксперт Института стран СНГ, политолог и экономист Александр Дудчак.

Депутат бундестага Германии от партии «Левые», бывший глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст оценил роль Украины и Польши в сертификации российского газопровода «Северный поток — 2». Как отметил политик, Киев не должен принимать участие в этом процессе, поскольку главной его задачей является своевременная оплата счетов за газ.

«Почему мы не должны получать газ из России, если Украина не платит по счетам? В Германии, если кто-то не оплачивает счета за газ, потому что у него нет денег, ему перекрывают газ. Это нормальная практика, которую русские тоже должны иметь право реализовывать. Проблем нет, если платить по счетам», — сказал Эрнст.

Аналогичной точки зрения Эрнст придерживается и относительно Польши, позиции которой, по его мнению, не следует принимать во внимание. Кроме того, указал политик, чтобы добиться солидарности с Евросоюзом, Варшава должна начать принимать беженцев», как это делает Германия.

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«Есть такое понятие, как конфликт интересов. В данном случае привлечение Польши и Украины к обсуждению проекта «Северный поток — 2» неуместно. Понятно, какую позицию займут и Киев, и Варшава, поскольку у них есть свои интересы. Сейчас Польша и Украина своими действиями явно вредят Европе. Отмечу, что сегодня киевские власти не имеют какого-то решающего голоса, поэтому никак не смогут повлиять на реализацию проекта. Украина будет просто создавать шум заявлениями об угрозе безопасности ЕС. Как раз угроза безопасности для Европейского союза может возникнуть, если не будет запущен «Северный поток — 2» к наступлению зимы», — сказал собеседник ФАН.

Экономист Александр Дудчак в беседе с ФАН прокомментировал заявление немецкого политика. По его словам, Польша и Украина своими действиями в отношении «Северного потока — 2» вредят Европе.

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Политолог также добавил, что Германии уже надоели козни со стороны Польши и Украины, поэтому он не хочет, чтобы страны были причастны к «Северному потоку — 2».

«Немцам этот цирк уже давно надоел. Они понимают, что идея Соединенных Штатов представить Россию в образе врага является несостоятельной. Вашингтон преследует в данной ситуации свои интересы и таким образом хочет устранить своего геополитического конкурента в лице ЕС. Поэтому немцев можно понять: их раздражают и поляки, и украинцы», — резюмировал Александр Дудчак.

Цены на голубое топливо в Европе остаются высокими. Так, стоимость фьючерсов на природный газ в Европе к концу недели выросла на 0,3%, до 882,7 доллара за тысячу кубометров, следует из данных ICE Futures.