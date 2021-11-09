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После случайной гибели оператора на съемках «Ржавчины» пострадал еще один сотрудник
Общество
После случайной гибели оператора на съемках «Ржавчины» пострадал еще один сотрудник
Prt Scr youtube.com  /  6abc Philadelphia

Москва, 9 ноября. Опасный паук-отшельник укусил сотрудника съемочной группы фильма «Ржавчина». Есть вероятность, что мужчине ампутируют руку.

Это уже не первая инцидент на съемках кинопроекта. В октябре актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора и тяжело ранил режиссера. Последний смог выжить.

Теперь осветитель и монтажник Джейсон Миллер пострадал во время разбора декораций. Как сообщили в Sky News, после укуса ядовитого паука у мужчины в течение нескольких дней развился сепсис и некроз руки. Члена съемочной группы увезли в больницу. Не исключено, что при ухудшении состояния ему ампутируют руку.

Съемки «Ржавчины» были приостановлены на неопределенный срок в связи с трагическими событиями. Оператор картины Галина Хатчинс погибла. Болдуин выстрелил из пистолета, который, как позднее выяснилось, был заряжен небутафорскими пулями.

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кино съемки укус ржавчина
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