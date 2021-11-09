Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 ноября 21:03
21:00
Общество
Верующие боливийцы отметили День черепов шествием с останками усопших родных
20:59
Политика
Клинцевич заявил, что за обострением на границе Польши могут стоять третьи силы
20:58
Общество
Томатный сок и шиповник могут спасти от деменции
20:55
Армия
Минобороны Чехии: армия страны рискует остаться с лицензионной копией советских БМП-2
20:55
Весь мир
Марокко отказалось обсуждать статус Западной Сахары
20:55
Общество
Эксперты рассказали о ходе реализации проектов территории «Горская» и ТПУ в Петербурге
20:54
Общество
Доктор Мясников заявил о бесполезности чеснока в борьбе с холестерином
20:54
Общество
Врачи Подмосковья помогли пациенту встать на ноги после перелома за один день
20:53
Экономика
Российское правительство готовит коррективы в законодательство проектного финансирования
20:53
Весь мир
Глава МИД Ирана напомнил Великобритании о долге перед Тегераном и условиях ядерной сделки
Все новости

Минобороны РФ: фрегат «Адмирал Горшков» прибыл в Белое море для испытаний нового оружия

  /   Обновлено: 09 ноября 2021 19:57
Армия
Минобороны РФ: фрегат «Адмирал Горшков» прибыл в Белое море для испытаний нового оружия
Пресс-служба ПАО Судостроительный завод «Северная верфь»

Москва, 9 ноября. Фрегат Северного флота ВМФ РФ «Адмирал Горшков» прибыл в акваторию Белого моря для продолжения испытаний вооружения морского базирования. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, фрегат находится на базе Северного флота в Северодвинске. В ближайшее время экипаж корабля приступит к испытаниям нового вооружения.

«Фрегат Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» совершил переход из главной базы флота Североморска на Кольском полуострове в город Северодвинск на Белом море для продолжения программы испытаний современного вооружения морского базирования», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в июле 2021 года «Адмирал Горшков» выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» в Белом море. По данным Минобороны РФ, ракета прямым попаданием успешно поразила цель. В ходе испытаний были подтверждены тактико-технические характеристики «Циркона».

В сентября экипаж атомной подводной лодки ВМФ РФ «Северодвинск» произвел испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» из подводного положения. Стрельба осуществлялась в акватории Белого моря с глубины 40 метров. Ракета успешно поразила условную цель, которая находилась в Баренцевом море, передает ytro.news.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Минобороны РФ: фрегат «Адмирал Горшков» прибыл в Белое море для испытаний нового оружия
россия вмф рф испытания адмирал горшков
Комментировать