Минобороны РФ: фрегат «Адмирал Горшков» прибыл в Белое море для испытаний нового оружия

Москва, 9 ноября. Фрегат Северного флота ВМФ РФ «Адмирал Горшков» прибыл в акваторию Белого моря для продолжения испытаний вооружения морского базирования. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, фрегат находится на базе Северного флота в Северодвинске. В ближайшее время экипаж корабля приступит к испытаниям нового вооружения.

«Фрегат Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» совершил переход из главной базы флота Североморска на Кольском полуострове в город Северодвинск на Белом море для продолжения программы испытаний современного вооружения морского базирования», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в июле 2021 года «Адмирал Горшков» выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» в Белом море. По данным Минобороны РФ, ракета прямым попаданием успешно поразила цель. В ходе испытаний были подтверждены тактико-технические характеристики «Циркона».

В сентября экипаж атомной подводной лодки ВМФ РФ «Северодвинск» произвел испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» из подводного положения. Стрельба осуществлялась в акватории Белого моря с глубины 40 метров. Ракета успешно поразила условную цель, которая находилась в Баренцевом море, передает ytro.news.