Эксперт Дандыкин: «В случае начала конфликта США помогут Украине только памперсами»

Американские военные корабли, находящиеся в Черном море, не помогут Украине в случае активизации боевых действий в Донбассе. Об этом в интервью ФАН рассказал капитан первого ранга запаса, известный военный эксперт Василий Дандыкин.

В Минобороны России заявили, что американские военные изучают Черное море как театр возможных военных действий. Так в ведомстве отреагировали на учения США и их союзников в Черноморском регионе. В заявлении также указывается, что целью таких действий Вашингтона служит «военное освоение территории Украины». А с учетом того, что в маневрах помимо американских ВМС планируется задействование тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения ситуации в Донбассе, считают в Минобороны.

В военном российском ведомстве также добавили, что Черноморский флот РФ контролирует действия кораблей Военно-морских сил США. Российские военный ведут непрерывное наблюдение и отслеживают обстановку. В ведомстве напомнили, что сейчас эсминец Porter и штабной корабль Mount Whitney находятся в грузинском порту Батуми, а танкер John Lenthall — в юго-западной части Черного моря.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с ФАН заявил, что в последнее время США и НАТО начали проявлять большой интерес не только к Украине, но и к Черному морю. По его словам, иностранные самолеты регулярно проводят разведывательные полеты над Черноморским регионом и Крымом.

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«Американцы уже давно освоили Украину, на территории всех военных баз работают инструкторы из США. То есть на Украине у Вашингтона уже все схвачено. Что касается Черного моря, то им Запад также в последнее время начал плотно заниматься. Отсюда — полеты разведывательной авиации и беспилотников. Главная цель Запада — сделать больно России чужими руками. А чужие руки — Украина. Как правило, после визитов американских чиновников в Киев начинаются обстрелы и захваты мирных населенных пунктов Донбасса», — сказал собеседник ФАН.

Дандыкин считает, что в случае начала конфликта в Донбассе Соединенные Штаты помогут Украине только памперсами, поскольку не собираются ввязываться в боевые действия.

«Министерство обороны России все отслеживает и осматривает. Что сейчас будут делать американские корабли в Черном море? Я думаю, тратить топливо и отрабатывать задачи с хромоногим украинским флотом. Я считаю, США оказывают Украине прежде всего моральную поддержку. В свое время таким же образом американская эскадра подвозила грузинским военным памперсы, когда случилась пятидневная война, а потом ушла. США не будут влезать в конфликты, они постараются, чтобы это сделали другие. На эту роль Запад выбрал, к сожалению, Украину», — резюмировал Василий Дандыкин.

Инцидент с британским эсминцем Defender в Черном море не повлиял на решение НАТО сохранить свой контингент в акватории Черного моря. С таким заявлением выступил спецпредставитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай.