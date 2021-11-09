Карпин объяснил отсутствие Джикии и Жемалетдинова на тренировке сборной России

Санкт-Петербург, 9 ноября. Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему Георгий Джикия и Рифат Жемалетдинов пропустили тренировку национальной команды.

Сборная России по футболу 9 ноября провела тренировочное занятие на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. В нем принимали участие 26 игроков национальной команды из 28. Наставник национальной команды Валерий Карпин объяснил журналистам отсутствие капитана «Спартака» Георгия Джикии и полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова.

«Все, кто тренировались, в порядке. Джикия и Жемалетдинов не тренировались. Решили не рисковать, у обоих повреждения», — отметил тренер.

Футболисты сборной России продолжают подготовку к матчу отборочного турнира к ЧМ-2022 против Кипра. Игра пройдет на «Газпром Арене» 11 ноября.

Ранее УЕФА сообщил, что матч сборных России и Кипра обслужит польская бригада арбитров во главе с Даниэлем Стефански. Помогать ему будут Давид Голис и Михал Обукович.