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Карпин объяснил отсутствие Джикии и Жемалетдинова на тренировке сборной России

  /   Обновлено: 09 ноября 2021 19:44
Спорт
Карпин объяснил отсутствие Джикии и Жемалетдинова на тренировке сборной России
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich/Global Look Press

Санкт-Петербург, 9 ноября. Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему Георгий Джикия и Рифат Жемалетдинов пропустили тренировку национальной команды.

Сборная России по футболу 9 ноября провела тренировочное занятие на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. В нем принимали участие 26 игроков национальной команды из 28. Наставник национальной команды Валерий Карпин объяснил журналистам отсутствие капитана «Спартака» Георгия Джикии и полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова.

«Все, кто тренировались, в порядке. Джикия и Жемалетдинов не тренировались. Решили не рисковать, у обоих повреждения», — отметил тренер.

Футболисты сборной России продолжают подготовку к матчу отборочного турнира к ЧМ-2022 против Кипра. Игра пройдет на «Газпром Арене» 11 ноября.

Ранее УЕФА сообщил, что матч сборных России и Кипра обслужит польская бригада арбитров во главе с Даниэлем Стефански. Помогать ему будут Давид Голис и Михал Обукович.

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футбол сборная россии карпин джикия жемалетдинов
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