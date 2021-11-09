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Минобороны Китая направило военных для патрулирования Тайваньского пролива
Армия
Минобороны Китая направило военных для патрулирования Тайваньского пролива
Global Look Press  /  Wu Xiaoling/Xinhua

Пекин, 9 ноября. Минобороны КНР направило военные силы для организации патрулирования Тайваньского пролива. Об этом сообщает пресс-служба китайского оборонного ведомства.

Данная мера стала ответом Пекина на визит конгрессменов США на Тайвань. В Минобороны КНР напомнили, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, отметив, что действия США ставят под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе.

«Командование направит войска для организации совместного боевого патрулирования в направлении Тайваньского пролива»,— говорится в сообщении.

Стоит отметить, что 9 ноября в Тайбэй прибыл американский военный транспортный самолет C-40 Clipper. На его борту прилетела группа сенаторов и членов Палаты представителей Конгресса. Позднее представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй заявил, что Пекин осуждает визит конгрессменов США на Тайвань и призывает Вашингтон прекратить провокации.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления заявил, что РФ, как и подавляющее большинство стран мира, считает Тайвань частью Китая. В ответ китайцы поддержали российского министра и поблагодарили его за правдивые слова.

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