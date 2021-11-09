Коломенские спасатели спасли застрявшего под капотом автомобиля котенка

Коломна, 9 ноября. Котенок застрял в двигательном отсеке автомобиля в подмосковной Коломне. Хозяйка машины обратилась к пожарным после того, как завела ее и услышала мяуканье.

К счастью, застрявшего между натяжным роликом и ремнем генератора котенка быстро спасли. Пожарный напомнил, что зимой и осенью коты часто пытаются согреться под капотом или на колесе машины, поэтому до запуска двигателя нужно проверить, нет ли в машине животного.

«Работники противопожарно-спасательной службы ослабили натяжной ролик и аккуратно деблокировали животное», — сообщил начальник 261-й пожарно-спасательной части Сергей Шлыгин.

Хозяйка отвезла котенка ветеринарную клинику, чтобы врачи проверили его самочувствие. Она решила оставить котенка себе, если, конечно, вдруг не найдется его хозяин.

Неравнодушные граждане довольно часто спасают котят. К примеру, в Костроме спасенный котенок уже давно в безопасности, и уже активно гуляет.