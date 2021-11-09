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Участники маневров ОДКБ «Нерушимое братство — 2021» высоко оценили бронеавтомобиль «Линза»

  /   Обновлено: 09 ноября 2021 19:36
Армия
Участники маневров ОДКБ «Нерушимое братство — 2021» высоко оценили бронеавтомобиль «Линза»
mil.ru  /  Минобороны России

Казань, 9 ноября. Медицинские бронеавтомобили повышенной проходимости «Линза» были задействованы в одном из этапов крупных учений коллективных сил ОДКБ «Нерушимое братство — 2021» в Татарстане и получили высокую оценку со стороны участников маневров.

Репортаж об использовании бойцами миротворческих подразделений ОДКБ броневиков «Линза» предоставлен телеканалом «Звезда» Минобороны РФ. Корреспондент телеканала прокомментировал сценарий одного эпизодов учебных тренировок.

«Во время патрулирования БТР миротворцев попал в засаду. Он подорвался на фугасе. Пострадал механик-водитель. Пока идет перестрелка, раненого эвакуируют из машины», — сообщается в сюжете «Звезды».

В учениях «Нерушимое братство — 2021» задействовано примерно две тысячи военнослужащих стран-участниц ОДКБ и порядка 300 единиц вооружения и боевой техники. Ранее британское издание Daily Express назвало крупные учения ВМФ РФ в Черном море решительным предостережением Москвы, которое адресовано Вашингтону.

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учения одкб линза нерушимое братство - 2021
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