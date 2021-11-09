Глава ВГС Ливии пригрозил вооруженной эскалацией в случае проведения выборов

Триполи, 9 ноября. Глава Высшего государственного совета (ВГС) Ливии Халед аль-Мишри призвал кандидатов и избирателей бойкотировать президентские и парламентские выборы, запланированные на 24 декабря.

С таким заявлением политик выступил на встрече Министерства местного самоуправления переходного Правительства национального единства (ПНЕ) с главами муниципалитетов. Мероприятие прошло в ливийской столице в присутствии иностранных послов.

Аль-Мишри вновь раскритиковал законодательную базу, принятую депутатами Палаты представителей. Документы, по которым в настоящее время осуществляются шаги по подготовке плебисцита, якобы содержат ошибки. Он категорически отверг проведение голосования в нынешних условиях.

«Весь мир знает, что избирательное законодательство несовершенно», — сказал глава ВГС.

Поддерживающий «Братьев-мусульман» (организация, запрещенная в РФ) политик на этот раз намерен бороться с декабрьскими выборами путем организации митингов в столице. Он призвал ливийцев выйти на демонстрации перед штаб-квартирами Высшей национальной избирательной комиссии, учреждений ПНЕ и миссии ООН.

Попытки обжаловать принятие парламентом законов об избрании депутатов и главы государства не увенчались успехом. Органы судебной системы не приняли ходатайства от сторон, желающих сорвать предстоящий плебисцит. Теперь ихванисты пытаются разжечь народные протесты.

«Мы обращаемся к "улице" и гражданским учреждениям, чтобы наш голос услышали», — заявил Аль-Мишри.

Кроме того, глава ВГС пригрозил вооруженной эскалацией. По его словам, в западном регионе разразится «Вулкан гнева». Вероятный сценарий он сравнил с действиями группировок в 2019 году против операции Ливийской национальной армии по ликвидации боевиков.

Федеральное агентство новостей / Владимир Малянов

На протяжении последних месяцев Халед аль-Мишри и другие лояльные «Братьям-мусульманам» (запрещено в РФ) политики не перестают заявлять о невозможности проведения плебисцита в североафриканской стране. Их усилия направлены на перенос даты на неопределенный срок или отмену избирательного процесса.

В начале ноября глава ВГС в очередной раз выступил против нормативно-правовой основы для выборов, разработанной Палатой представителей. Претензия заключается в том, что депутаты якобы нарушили процедуру принятия законопроекта.

Позже Аль-Мишри рассказал журналистам о вероятности возобновления гражданской войны. Такой вариант возможен, если избирательный процесс не перенесут.

Ранее о планах бандформирований сорвать политическое урегулирование путем разжигания вооруженного конфликта сообщил депутат ливийского парламента Саид Амгиб. По его словам, наемники, финансируемые из-за рубежа, попытаются не допустить проведения всеобщего голосования в стране.

Брюссель с опасением наблюдает за происходящим. Представитель Еврокомиссии Петер Стано призвал ливийские стороны объединиться по мере приближения даты избирательного процесса.